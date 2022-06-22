В Мичуринске осквернили могилу погибшего в ходе "Операции Z" росгвардейца

В Тамбовской области неизвестные осквернили могилу росгвардейца Антона Манохина, посмертно награждённого орденом Мужества за выполнение задач в ходе "Операции Z". Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.





Вопиющий инцидент произошёл в городе Мичуринске. В полицию обратился директор МУП "Ритуал" и заявил, что кто-то проник на городское кладбище в выходные. Неизвестные подожгли флаг Росгвардии, а также оставили на тротуарной плитке надпись "Героям слава! UKR". Теперь вандалам за подобную "шалость" грозит серьёзное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", их личности в настоящее время устанавливаются.

Боец 95-й дивизии Росгвардии Антон Манохин погиб 28 февраля 2022 года в Харьковской области. Он был одним из первых, кто вызвался поехать на Украину исполнить свой воинский долг. Антон посмертно награждён за проявленную самоотверженность, доблесть, решительность и отвагу.