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Опубликовано 22 июня 2022, 10:45
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В Мичуринске осквернили могилу погибшего в ходе "Операции Z" росгвардейца

Росгвардеец Антон Манохин. Фото © Telegram / SHOT

Росгвардеец Антон Манохин. Фото © Telegram / SHOT

В Тамбовской области неизвестные осквернили могилу росгвардейца Антона Манохина, посмертно награждённого орденом Мужества за выполнение задач в ходе "Операции Z". Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.

  • Надпись, оставленная вандалами на могиле росгвардейца Антона Манохина. Фото © Telegram/SHOT
    Надпись, оставленная вандалами на могиле росгвардейца Антона Манохина. Фото © Telegram/SHOT
  • Могила росгвардейца Антона Манохина. Фото © Telegram/SHOT
    Могила росгвардейца Антона Манохина. Фото © Telegram/SHOT

Надпись, оставленная вандалами на могиле росгвардейца Антона Манохина. Фото © Telegram/SHOT

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Вопиющий инцидент произошёл в городе Мичуринске. В полицию обратился директор МУП "Ритуал" и заявил, что кто-то проник на городское кладбище в выходные. Неизвестные подожгли флаг Росгвардии, а также оставили на тротуарной плитке надпись "Героям слава! UKR". Теперь вандалам за подобную "шалость" грозит серьёзное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", их личности в настоящее время устанавливаются.

Боец 95-й дивизии Росгвардии Антон Манохин погиб 28 февраля 2022 года в Харьковской области. Он был одним из первых, кто вызвался поехать на Украину исполнить свой воинский долг. Антон посмертно награждён за проявленную самоотверженность, доблесть, решительность и отвагу.

В Приморье вандалы осквернили могилы лётчиков
В Приморье вандалы осквернили могилы лётчиков

А ранее полиция задержала осквернителя памятника ветеранам локальных войн в Подмосковье. В отношении местного жителя 1976 года рождения также возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Процессуальную проверку проводит Следственный комитет.

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Николь Вербер
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