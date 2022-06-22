Берлин заявил об обещании Киева не стрелять из немецкого оружия по России

Киев дал Берлину гарантии, что не будет обстреливать территорию России из поставляемого Германией вооружения. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"Коллега (министр обороны Украины. — Прим. Лайфа) Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать: что эти вооружения используются только в целях самообороны, что не будет обстрела российской территории", — отметила она в ходе выступления в Бундестаге.