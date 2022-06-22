Берлин заявил об обещании Киева не стрелять из немецкого оружия по России
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила, что Киев обещал не стрелять из их оружия по России
Киев дал Берлину гарантии, что не будет обстреливать территорию России из поставляемого Германией вооружения. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
"Коллега (министр обороны Украины. — Прим. Лайфа) Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать: что эти вооружения используются только в целях самообороны, что не будет обстрела российской территории", — отметила она в ходе выступления в Бундестаге.
Ранее Германия впервые опубликовала список вооружений, поставляемых Киеву, а также план дальнейшей военной помощи. В документе говорится, что власти ФРГ предоставят Киеву 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивную систему залпового огня Mars и ещё целый ряд вооружений. Кроме того, в списке числятся: 14,9 тысячи противотанковых мин, 100 тысяч ручных гранат, десять тысяч артснарядов, а также 53 тысячи снарядов для зениток. Всего из списка Киев уже получил 38 позиций, ещё 25 ожидают отправки.
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Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт