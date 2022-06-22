Военкор Пегов: Более русский город, чем Мариуполь, сейчас сложно найти

Мариуполь на сегодняшний день можно назвать одним из самых русских городов. Такое мнение озвучил военный журналист, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". Он пояснил, что многие люди в ходе военных действий, к сожалению, потеряли жильё, некоторые получили ранения или травмы, но большое количество мариупольцев, несмотря ни на что, не уехали, не озлобились, а остались в городе и решили связать свою жизнь с Россией.

По словам Пегова, когда российские журналисты впервые оказались в освобождённом Мариуполе, никто из них не ощутил по отношению к себе потока ненависти. Напротив, местные жители узнавали знакомые по эфирам российских телеканалов лица, подходили, общались, обнимали.

Пегов: Более русский город, чем Мариуполь, сейчас сложно найти. Видео © LIFE

"Мне нравится одна мысль, её Дмитрий Вадимович Саблин (депутат Госдумы. — Прим. Лайфа) как-то озвучил, когда мы сидели общались. Он сам мариуполец. Я видел, когда он заехал в первые кварталы, в дымящиеся эти панельки, которые реально как Сталинград, как Грозный в периоды войны. Он сам из этого города, он знает каждую улицу, там живут его одноклассники, его учителя, родственники, дворовые друзья и так далее. Вот сейчас более русский город, наверное, чем Мариуполь, сложно найти, потому что те, кто это всё пережил, они остались с нами. Вот представьте, насколько сильно эти люди любят Россию", — отметил гость нашей студии.