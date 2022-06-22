Эксперт опознал Bayraktar в атаковавших НПЗ дронах и объяснил, как они "обманули" ПВО

Украинский беспилотник, атаковавший Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, обладал небольшими размерами и шёл на предельно низкой высоте, поэтому и остался незамеченным для средств ПВО. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Военные эксперты Константин Сивков и Андрей Кошкин об украинском беспилотнике, атаковавшем Новошахтинское НПЗ. Видео © LIFE

"По всей видимости, он шёл на небольшой высоте при подходе к этому заводу и остался незамеченным. Прошёл между зонами наблюдения радиолокационных станций системы противовоздушной обороны РФ. Как правило, такие налёты долго готовятся", — подчеркнул эксперт.

Кадры с Новошахтинского НПЗ, где обнаружили обломки БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

По словам Сивкова, беспилотник, скорее всего, является моделью Bayraktar TB2, если судить по его внешнему виду. В частности, на это указывают две балки, на которые крепится хвост дрона. Мощность же удара была невелика, поскольку беспилотник небольшой. Поэтому единственной целью атаки было попытаться создать зону напряжённости в приграничных с Украиной районах РФ, чтобы вызвать недовольство населения. Военного значения такой удар не имеет никакого, это чисто психологическое воздействие, уверен эксперт.

Кадры с Новошахтинского НПЗ, где обнаружили обломки БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Согласен с коллегой и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. По его оценке, средства ПВО можно обойти, двигаясь только на очень низкой высоте.

"Для того чтобы успешно обеспечить прикрытие ПВО, надо создать сплошное радиолокационное поле. И бывает очень часто, что не только беспилотники, но и вертолёты, самолёты, используя складки местности и пройдя на очень низкой высоте, могут преодолеть средства ПВО или определения летательного аппарата. Судя по всему, этим двум беспилотникам, используя складки местности, во время обстрела удалось проникнуть на нашу территорию", — сказал он.