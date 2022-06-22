Россияне лишатся красок Tikkurila

"Мы продолжали производить только минимальный объём продаж для получения достаточного количества местной валюты для оплаты труда сотрудников. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть РФ. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", — говорится в заявлении компании от 20 июня.