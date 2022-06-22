Россияне лишатся красок Tikkurila
Финский производитель краски Tikkurila объявил об уходе из России
Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila решил покинуть российский рынок из-за введённых в отношении страны санкций. Компания сообщила, что рассматривает продажу бизнеса или "другой контролируемый выход".
"Мы продолжали производить только минимальный объём продаж для получения достаточного количества местной валюты для оплаты труда сотрудников. Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть РФ. Варианты — либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", — говорится в заявлении компании от 20 июня.
В Tikkurila рассказали, что рассматривают вариант передать прибыль из России некоммерческим организациям, которые занимаются гуманитарной деятельностью.
Ранее стало известно, что американская сеть кофеен Starbucks решила окончательно уйти с российского рынка. Об аналогичном решении объявила Coca-Cola. Компания выпускает напитки Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя семья", Innocent и другую продукцию.
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