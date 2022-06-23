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Регион
Опубликовано 23 июня 2022, 11:43

В МИД заявили, что Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к "точке замерзания"

Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к "точке замерзания", исправить ситуацию в Загребе и Любляне смогут, если там "возобладает здравый смысл". Об этом заявил директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"Инициировать восстановление отношений должны те, кто подвёл их к точке замерзания. Разумеется, поворот станет возможен не раньше, чем в Загребе и Любляне возобладает здравый смысл", — цитирует его ТАСС.

Агрессивная позиция к России в этих странах сопровождается помощью Украине оружием и высылкой сотрудников российских посольств, напомнил дипломат. При этом Москва всегда видела в Загребе и Любляне "добрых партнёров", Пилипсон также напомнил о прошедшем 30-летнем юбилее дипотношений этих стран с РФ.

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А ранее в Молдавии объяснили, почему не могут поддержать антироссийские санкции. По словам главы МИД Николая Попеску, определённые ограничения против Москвы касаются финансово-банковской сферы.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков
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