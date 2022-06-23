Зеленский не чувствует поддержки от Израиля
Президент Украины Зеленский пожаловался на недостаток помощи от Израиля и поставил в пример Люксембург
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаток поддержки со стороны Израиля. Заявление прозвучало в ходе общения по видеосвязи со студентами из этой страны. В частности, по словам украинского лидера, Киеву не хватает помощи в вопросах поставки вооружений, а также по линии усиления антироссийских санкций.
"Даже такая маленькая по географии страна, как Люксембург, предоставила нам военную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, страны Балтии направили нам необходимое оружие. А что Израиль? Мы бы хотели записать в колонку напротив вашей страны в таблицах о помощи нашей армии, что мы получили. Мы хотели бы там что-то написать", — сказал Зеленский.
Политик добавил, что ему небезразличны будущие отношения между государствами и народами Украины и Израиля, поэтому он решил высказать свои претензии открыто — глаза в глаза.
Ранее сообщалось, что Украина хочет приобрести у Израиля систему противовоздушной обороны "Железный купол", однако сделка так и не состоялась. Кроме того, власти Израиля отказали США в просьбе разрешить Берлину передать Украине противотанковые ракеты Spike. Они произведены в Германии, но с использованием израильских технологий, что даёт Тель-Авиву право на контроль за их размещением.