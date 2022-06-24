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Регион
Опубликовано 24 июня 2022, 12:14

Роналду сомневается в конкурентоспособности "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" не уверен, что команда сможет в следующем сезоне бороться за трофеи. Об этом сообщает AS.

Пятикратного обладателя «Золотого мяча» не устраивает, что МЮ не укрепляет свой состав в межсезонье. При этом главные конкуренты «красных дьяволов» по чемпионату Англии уже осуществили дорогостоящие покупки. «Манчестер Сити» приобрёл у дортмундской «Боруссии» норвежского нападающего Эрлинга Холанда, а "Ливерпуль" подписал контракт с уругвайским форвардом лиссабонской "Бенфики" Дарвином Нуньесом.

Контракт 37-летнего футболиста с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года. Он хотел бы его отработать и в следующем сезоне выиграть с клубом один или несколько трофеев.

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В минувшем сезоне Роналду провёл за МЮ 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. При этом сам клуб выступил неудачно, в турнирной таблице чемпионата Англии заняв лишь шестое место.

Если португалец останется в "Манчестер Юнайтед", ему придётся впервые в карьере пропустить Лигу чемпионов. Ранее он всегда играл либо в групповом турнире соревнований, либо в квалификации (со "Спортингом" в сезоне 2002/2003).

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Getty Images / Alex Pantling

Роман Фейгин
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