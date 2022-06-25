На Белгородчине продлён жёлтый уровень террористической опасности до 9 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении продлить в регионе жёлтый уровень террористической опасности. Теперь этот режим будет действовать до 9 июля.

"Вчера завершился очередной этап жёлтого уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его ещё до 9 июля. Хотел поблагодарить все правоохранительные органы за профессионализм, за то, что они оберегают белгородцев в эту трудную минуту", — говорится в сообщении в личном телеграм-канале Вячеслава Гладкова.

Жителей региона он призвал быть бдительными, обращать внимание, что происходит на улице, в домах, в том числе брошенных, приглядывать за поведением чужих людей. Губернатор области выразил уверенность, что вместе получится "справиться с любой бедой".