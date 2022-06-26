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Опубликовано 26 июня 2022, 11:23

В Госдуме заявили, что минирование Киевом границ с РФ уменьшит территорию Украины

Депутат Морозов: Минирование Киевом границ с РФ и Белоруссией уменьшит территорию Украины

Предложение Киева заминировать границу с Россией и Белоруссией только уменьшит территорию Украины. Об этом заявил в разговоре с Лайфом депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя соответствующую идею представителей украинской Рады.

"Чем больше будет таких дурацких инициатив, тем меньше будет граница, подконтрольная нынешнему киевскому режиму. И она будет двигаться всё дальше и дальше в сторону запада. Любой такой шаг будет означать, что Украина уменьшается в своих территориальных границах", — пояснил парламентарий.

Морозов добавил, что если это является целью депутатских инициатив на Украине, значит, это "их выбор". Он предположил, что сделать это физически и технически несложно, но смысла в этом нет никакого — такая оборона легко преодолевается ВКС и не работает против артиллерии.

"С точки зрения военно-практической это смешно. Поэтому какой в этом смысл? Кроме пустой пропаганды и изображения себя с накачанными мускулами, которые на самом деле надуты воздухом", — резюмировал собеседник Лайфа.

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Напомним, ранее депутаты от правящей украинской партии "Слуга народа" предложили заминировать границу с Россией и Белоруссией. По мнению парламентариев, на границе с соседними государствами ширина полос может быть увеличена до двух километров.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Кристина Шайдуллина
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