В Госдуме заявили, что минирование Киевом границ с РФ уменьшит территорию Украины

Предложение Киева заминировать границу с Россией и Белоруссией только уменьшит территорию Украины. Об этом заявил в разговоре с Лайфом депутат Государственной думы Олег Морозов, комментируя соответствующую идею представителей украинской Рады.

"Чем больше будет таких дурацких инициатив, тем меньше будет граница, подконтрольная нынешнему киевскому режиму. И она будет двигаться всё дальше и дальше в сторону запада. Любой такой шаг будет означать, что Украина уменьшается в своих территориальных границах", — пояснил парламентарий.

Морозов добавил, что если это является целью депутатских инициатив на Украине, значит, это "их выбор". Он предположил, что сделать это физически и технически несложно, но смысла в этом нет никакого — такая оборона легко преодолевается ВКС и не работает против артиллерии.