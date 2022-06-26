В России с 1 июля вступают в силу законы, касающиеся пенсий и налогообложения
В Госдуме рассказали о новых законах, которые вступят в силу с 1 июля
В Госдуме озвучили список девяти значимых законов, которые вступают в силу в России с 1 июля 2022 года. Изменения коснутся сроков оформления паспорта, регистрации граждан, а также налогов для малого бизнеса.
Так, с июля для получения бесплатной медпомощи необязательно иметь при себе полис ОМС, достаточно показать паспорт. Также вступит в силу закон, защищающий пенсионные накопления: он подразумевает возвращение пенсионерам изъятого при досрочном переходе дохода, если суд признает, что средства были переведены из одного частного пенсионного фонда в другой незаконно.
Представители малого бизнеса смогут воспользоваться новой экспериментальной системой налогообложения АУСН, которая будет тестироваться до 2028 года, — предпринимателям не нужно будет платить страховые взносы. Помимо того, у должников появится право на сохранение прожиточного минимума и возможность защитить доходы через прямое обращение в кредитную организацию.
С 1-го числа в силу вступят изменения, касающиеся биологической безопасности: организации будут обязаны уведомлять профильные органы власти о предстоящих исследованиях в этой области. Нововведения также коснутся экскурсоводов: теперь стать гидами смогут только граждане РФ, прошедшие аттестацию.
Кроме того, сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, а полная стоимость потребкредита должна будет указываться с точностью до третьего знака после запятой.
Ранее Лайф сообщал, что в России 1 июля появится база данных злостных нарушителей ПДД. Это коснётся такси, каршеринга и прочих организаций, допускающих граждан к управлению автотранспортом.
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