В России с 1 июля вступают в силу законы, касающиеся пенсий и налогообложения

В Госдуме озвучили список девяти значимых законов, которые вступают в силу в России с 1 июля 2022 года. Изменения коснутся сроков оформления паспорта, регистрации граждан, а также налогов для малого бизнеса.

Так, с июля для получения бесплатной медпомощи необязательно иметь при себе полис ОМС, достаточно показать паспорт. Также вступит в силу закон, защищающий пенсионные накопления: он подразумевает возвращение пенсионерам изъятого при досрочном переходе дохода, если суд признает, что средства были переведены из одного частного пенсионного фонда в другой незаконно.

Представители малого бизнеса смогут воспользоваться новой экспериментальной системой налогообложения АУСН, которая будет тестироваться до 2028 года, — предпринимателям не нужно будет платить страховые взносы. Помимо того, у должников появится право на сохранение прожиточного минимума и возможность защитить доходы через прямое обращение в кредитную организацию.

С 1-го числа в силу вступят изменения, касающиеся биологической безопасности: организации будут обязаны уведомлять профильные органы власти о предстоящих исследованиях в этой области. Нововведения также коснутся экскурсоводов: теперь стать гидами смогут только граждане РФ, прошедшие аттестацию.

Кроме того, сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, а полная стоимость потребкредита должна будет указываться с точностью до третьего знака после запятой.