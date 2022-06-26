Джонсон рассказал, что позволило Британии оперативно вооружать Украину

Выход из Европейского союза позволил Великобритании оперативнее вооружать Украину. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

"Не думаю, что Великобритания, находясь в Европейском союзе, внутри этой матрицы общей внешней политики и политики в области безопасности, <…> могла бы быть на передовых позициях как первая европейская страна, вооружающая украинцев и дающая им необходимые средства, чтобы защищаться", — сказал он.

По словам Джонсона, Брексит не сделал Великобританию менее европейской, а позволил стране стать более глобальным игроком.