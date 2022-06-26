Джонсон рассказал, что позволило Британии оперативно вооружать Украину
Джонсон: Выход из Евросоюза позволил Великобритании оперативнее вооружать Украину
Выход из Европейского союза позволил Великобритании оперативнее вооружать Украину. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
"Не думаю, что Великобритания, находясь в Европейском союзе, внутри этой матрицы общей внешней политики и политики в области безопасности, <…> могла бы быть на передовых позициях как первая европейская страна, вооружающая украинцев и дающая им необходимые средства, чтобы защищаться", — сказал он.
По словам Джонсона, Брексит не сделал Великобританию менее европейской, а позволил стране стать более глобальным игроком.
Ранее Лайф писал, что политолог Туманян предрёк Брексит странам Евросоюза на фоне украинского кризиса. По словам эксперта, именно благодаря давлению США на ЕС поставки вооружения на Украину продолжаются. Но со временем популистская риторика заменится осознанием, что РФ выполнит все задачи по СВО.
ТАСС / Dan Kitwood / Pool Photo via AP