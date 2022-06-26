Матвиенко: Москва готова к переговорам с Киевом, но на своих условиях

Россия всегда готова к переговорам с Украиной, однако для того, чтобы они состоялись, Киеву необходимо принять поставленные Москвой условия. Об этом в эфире белорусского телевидения заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Чётко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты", — сказала она в интервью телеканалу СТВ.