Матвиенко: Москва готова к переговорам с Киевом, но на своих условиях
Матвиенко назвала условия, на которых Москва готова к переговорам с Киевом
Россия всегда готова к переговорам с Украиной, однако для того, чтобы они состоялись, Киеву необходимо принять поставленные Москвой условия. Об этом в эфире белорусского телевидения заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Чётко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты", — сказала она в интервью телеканалу СТВ.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украине вряд ли разрешат вернуться к переговорам с Россией. При этом он подчеркнул, что Москва уже предлагала Киеву сделать это. "Мяч на их стороне", — добавил дипломат.
ТАСС / Алеев Егор