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Регион
Опубликовано 26 июня 2022, 18:20
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Матвиенко: Москва готова к переговорам с Киевом, но на своих условиях

Матвиенко назвала условия, на которых Москва готова к переговорам с Киевом

Россия всегда готова к переговорам с Украиной, однако для того, чтобы они состоялись, Киеву необходимо принять поставленные Москвой условия. Об этом в эфире белорусского телевидения заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Чётко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты", — сказала она в интервью телеканалу СТВ.

Лавров: Киев сам признал, что не хочет переговоров с Москвой
Лавров: Киев сам признал, что не хочет переговоров с Москвой

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украине вряд ли разрешат вернуться к переговорам с Россией. При этом он подчеркнул, что Москва уже предлагала Киеву сделать это. "Мяч на их стороне", — добавил дипломат.

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ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв
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