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Опубликовано 27 июня 2022, 11:19

Комитет Госдумы одобрил уголовную ответственность за пропаганду нацистской символики

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к законопроекту о введении уголовной ответственности за сбыт и пропаганду нацистской символики. Документ принят к рассмотрению во II чтении.

Изменения предложены к проекту закона о приравнивании к госизмене перехода гражданина РФ на сторону противника в ходе вооружённого конфликта, в котором участвует Россия. Статья 282.4 предусматривает наказание за пропаганду, демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики, а также символики экстремистских организаций. В частности, за это может грозить лишение свободы на срок до четырёх лет. Мера будет применяться к гражданам, которые ранее привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

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Ранее Лайф рассказывал, что Верховный суд отложил рассмотрение иска о признании украинского националистического батальона "Азов" террористической организацией. Заседание по этому делу состоится 29 июня.

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Артур Лапсаков
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