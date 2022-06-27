НАТО присмирило Киев в ответ на претензии из-за западного оружия

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ резко ответил Украине на претензии, связанные с поставками оружия со стороны Запада. Он посоветовал Киеву не думать о "распределении ролей в НАТО", а воспринимать помощь в целом.

"У нас в НАТО есть согласие о "распределении ролей". Альянс как таковой оказывает Украине нелетальную помощь, а государства-члены — летальное оружие. В конце концов, что важнее для вас самих: это распределение или вам интересен конечный результат, то есть оказана ли Украине помощь? Поэтому я советую друзьям в Киеве воспринимать нашу помощь в целом", — заявил "Европейской правде" замгенсека.

По словам Джоанэ, НАТО передало Украине топливо, средства химической, биологической и ядерной защиты. Также Североатлантическим альянсом была оказана поддержка в киберпространстве, борьбе с дезинформацией и обучении военных Незалежной с 2014 года.