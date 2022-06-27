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Регион
Опубликовано 27 июня 2022, 10:09
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Песков отреагировал на иск украинского олигарха из-за "Азовстали"

Песков отреагировал на иск украинского олигарха Ахметова к России в ЕСПЧ

Россия не исполняет новые решения Европейского суда по правам человека, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о подаче иска о компенсации ущерба украинским олигархом Ринатом Ахметовым, являющимся собственником "Азовстали".

"Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден", — сказал Песков журналистам.

Согласно сообщению группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба "за грубые нарушения его прав собственности". Там утверждается, что Ахметов "делает всё возможное для привлечения РФ к ответственности" за повреждения принадлежащих ему предприятий, ставших целью Вооружённых сил РФ.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил исполнение постановлений ЕСПЧ в России, подписав соответствующий документ 11 июня. Таким образом, все решения, принятые после 15 марта этого года (именно тогда Россия официально заявила о выходе из Совета Европы), не будут исполняться на территории страны.

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АГН "Москва" / Андрей Любимов

Александр Юнашев
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