Песков отреагировал на иск украинского олигарха из-за "Азовстали"
Песков отреагировал на иск украинского олигарха Ахметова к России в ЕСПЧ
Россия не исполняет новые решения Европейского суда по правам человека, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о подаче иска о компенсации ущерба украинским олигархом Ринатом Ахметовым, являющимся собственником "Азовстали".
"Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден", — сказал Песков журналистам.
Согласно сообщению группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба "за грубые нарушения его прав собственности". Там утверждается, что Ахметов "делает всё возможное для привлечения РФ к ответственности" за повреждения принадлежащих ему предприятий, ставших целью Вооружённых сил РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил исполнение постановлений ЕСПЧ в России, подписав соответствующий документ 11 июня. Таким образом, все решения, принятые после 15 марта этого года (именно тогда Россия официально заявила о выходе из Совета Европы), не будут исполняться на территории страны.
АГН "Москва" / Андрей Любимов