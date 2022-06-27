Песков отреагировал на иск украинского олигарха из-за "Азовстали"

Россия не исполняет новые решения Европейского суда по правам человека, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о подаче иска о компенсации ущерба украинским олигархом Ринатом Ахметовым, являющимся собственником "Азовстали".

"Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден", — сказал Песков журналистам.

Согласно сообщению группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба "за грубые нарушения его прав собственности". Там утверждается, что Ахметов "делает всё возможное для привлечения РФ к ответственности" за повреждения принадлежащих ему предприятий, ставших целью Вооружённых сил РФ.