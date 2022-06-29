Нацистский зомбоящик: За что российские силовики ищут украинскую телеведущую Мосейчук Популярная на Украине телеведущая Наталья Мосейчук призывает с экрана преследовать семьи русских солдат и жителей Донбасса. Кто она такая и как живёт? 35694 35694 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / moseichuk.official

Русофобка со стажем

Телеведущая крупнейшего канала Украины — "1+1" — Наталья Мосейчук прославилась на всю Россию ещё весной, когда в прямом эфире начала угрожать русским женщинам и призывать к насилию над ними.

— Месть украинского народа найдёт всех женщин, которые вздумают выйти замуж за русских лётчиков. Вы должны бояться. Вы станете вдовами, а ваши дети — сиротами. Наша месть найдёт вас и в Египте, и в Турции, где вы будете отдыхать за деньги, заработанные на крови Украины, — стращала Мосейчук.

Наталья Мосейчук угрожает русским женщинам. Видео © Youtube / ZARTAS

Телеведущая позволяла себе антирусские высказывания задолго до специальной военной операции. Она рукоплескала сожжению заживо одесситов в Доме профсоюзов, травила в своих передачах "колорадов" и "ватников", прививала украинцам ненависть к прорусскому востоку страны. На днях Наталья Мосейчук вылила очередной поток ненависти на Донбасс.

— Донбасята ещё спокойно ходят, едят, спят, например, в Киеве. И их за это не преследуют! Надо преследовать! — кипела раздражением русофобка в последнем интервью.

Наталья Мосейчук заявляет, что "донбасятам нельзя давать спокойно жить". Видео © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

В России против Натальи Мосейчук возбудили уголовное дело за призывы к насилию. Но даже на Украине у неё неоднозначная репутация. Её обвиняют в продажности, беспринципности и флюгерстве. Сегодня она за Зеленского, вчера превозносила Порошенко, теперь его критикует. Такая же ситуация с Юлией Тимошенко.

Мужей на перепутье меняют

49-летняя Наталья Мосейчук, в девичестве Петрусенко, родилась в туркменистанском городке Теджен. Её отец был военным и по долгу службы постоянно мотался по гарнизонам. Когда дочке исполнилось шесть лет, он перевёз семью в Германию, ещё через несколько лет — в Венгрию. Но школу будущая телеведущая всё же закончила на Украине — в Бердичеве.

Наталья Мосейчук с родителями, братом и бабушкой. Фото © Караван историй

После окончания школы Наталья Петрусенко переехала в Житомир учиться в педагогическом университете. Сейчас она утверждает, что всегда мечтала стать учителем, а пойти на кастинги ведущих её якобы заставила острая нужда.

Наталья Мосейчук умела охотиться на мужчин. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Наталія Мосейчук

Будучи старшекурсницей, Наталья Петрусенко познакомилась со своим первым мужем — Леонидом Мосейчуком, выпускником Кропивницкой лётной академии. Судя по соцсетям, он был из обычной семьи и звёзд с неба не хватал. Странно, что сейчас русофобка тщательно скрывает его имя и личность, при этом фамилию его хранит, не сменив даже после второго брака. От первого мужа у Мосейчук сын Антон. Ему 23 года, учится в Германии на магистра международных отношений.

Слева направо: младший сын Матвей, второй муж Илья Раевский, Наталья Мосейчук и старший сын Антон. Фото © Караван историй

В девяностые Наталья Мосейчук подала заявку на конкурс дикторов, объявленный местным житомирским телеканалом, и выиграла. Поначалу её обязанностью было зачитывать программу передач, позже ей доверили вести новости. В 1996 году она с мужем переехала в Киев, чтобы устроиться там на телестудию при Министерстве обороны Украины. Затем в её карьере были различные должности на малозначимых каналах "Ютар" и "Интер".

На рубеже веков Мосейчук прорвалась в штат крупного федерального Пятого канала, где познакомилась со своим вторым мужем — финдиректором организации Ильёй Раевским. По образованию он был силовик: окончил Киевский национальный университет внутренних дел.











С тех пор её карьера устремилась ввысь. У неё появилась собственная передача "VIP-женщина". А в 2006 году её взяли ведущей телевизионной службы новостей на ещё более популярный канал "1+1" (владелец — олигарх Игорь Коломойский). Это пик её карьеры, на котором она держится до сих пор. Вскоре у неё появились новые ток-шоу: "Скрытая жизнь" и "Право на власть". В одном из интервью Мосейчук проговорилась, что попасть на канал "1+1" ей помог Илья Раевский. Лишь в конце нулевых она вышла замуж за финансиста.







До знакомства с Раевским Мосейчук жила в скромных квартирах. После переехала в ЖК бизнес-класса Golden Park на улице Парковой-Сырецкой, 4, квартира 23. Также пара купила жильё в ЖК бизнес-класса "Предславинская 31/11". В сумме эти две элитные квартиры тянут на миллион долларов. А ещё у семьи Мосейчук – Раевских есть особняк под Киевом в закрытом посёлке. Его стоимость может достигать двух миллионов долларов.

У Раевского есть бизнес — склады и цветочные базы ("Гардарика-авто") на улице Трибузной, 253, в Каменском. А также консалтинговое агентство ("Международный центр аудита") на улице Усенка, 8. Соучредителем второй компании является "Агропродимпекс Кипр лимитед" — предприятие, связываемое с Петром Порошенко.

С русофобкой-телеведущей Натальей Мосейчук можно связаться по телефону +380673328900, с её мужем Ильёй Раевским — по номеру +380503316643, со старшим сыном Антоном, который полностью поддерживает позицию матери, по телефону +380953681145.

P.S.

Российские силовики, которые сейчас проводят специальную военную операцию на Украине, сделают всё, чтобы найти и призвать к ответу всех, кто имел отношение к преступлениям в Донбассе. Следственный комитет России уже расследует уголовное дело против Мосейчук за призывы к насилию, поэтому она тоже понесёт справедливое наказание.

Как бы вы наказали телеведущую за призывы к насилию и русофобские высказывания? 0 Её нужно осудить на длительный срок. Передать в руки семьям погибших жителей Донбасса и российских военных. Запретить ей навсегда работать в СМИ. Привезти её в Донбасс и показать, что творили украинские нацисты.

Авторы Егор Пережогин