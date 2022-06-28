Блогер Шарий высмеял боевика "Азова-Днепра" за видеообращение из детсада

Украинский блогер и основатель Партии Шария Анатолий Шарий выложил в телеграм-канале видео, в котором боевик украинского батальона "Азов-Днепр", сидя в одном из помещений детского сада, рассказывает о своих буднях.

Отрывок из видеообращения бойца теробороны с позывным "Радик". Видео © Telegram / Анатолий Шарий

Автор видео представился Радиком, комбатом подразделения теробороны ТрО 98 "Азов-Днепр". Он пожаловался, что обстрелы "не дают поваляться с закрытыми глазами ещё пять минут", а затем принялся рассказывать о том, как проходят его дни. Действие на записи происходит на фоне детских рисунков, шкафчиков для одежды и книг с обучающими материалами. При этом на полу расстелены спальные мешки, лежат бронежилеты и каски.