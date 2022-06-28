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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 09:49
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Блогер Шарий высмеял боевика "Азова-Днепра" за видеообращение из детсада

Блогер Шарий выложил видеообращение бойца батальона "Азов-Днепр" из детского сада

Украинский блогер и основатель Партии Шария Анатолий Шарий выложил в телеграм-канале видео, в котором боевик украинского батальона "Азов-Днепр", сидя в одном из помещений детского сада, рассказывает о своих буднях.

Отрывок из видеообращения бойца теробороны с позывным "Радик". Видео © Telegram / Анатолий Шарий

Автор видео представился Радиком, комбатом подразделения теробороны ТрО 98 "Азов-Днепр". Он пожаловался, что обстрелы "не дают поваляться с закрытыми глазами ещё пять минут", а затем принялся рассказывать о том, как проходят его дни. Действие на записи происходит на фоне детских рисунков, шкафчиков для одежды и книг с обучающими материалами. При этом на полу расстелены спальные мешки, лежат бронежилеты и каски.

"Привет, я Радик из "Азова". В боевых стараюсь не участвовать, всё больше по отжатию бизнеса у и так терпящих бедствие бизнесменов. Но иногда очень помогаю вражеской пропаганде, потому что вот это моё видео — из детского садика. Ага. Всё правильно поняли, мы базируемся в детском садике. Если по нему ударят, я первым побегу распространять фото разрушенного детского садика", — поделился ироничным комментарием к видео Шарий.

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Напомним, украинский суд запретил деятельность Партии Шария на территории государства. Имущество этой политсилы должно быть передано в пользу государства, однако данное решение ещё можно обжаловать в Верховном суде. Жена Шария Ольга в ответ на это посоветовала президенту Украины Владимру Зеленскому "унюхаться до полусмерти".

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Telegram / Анатолий Шарий

Анатолий Симоненко
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