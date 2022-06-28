Футболиста сборной Италии ограбили во время отдыха на Ибице

Полузащитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии по футболу Марко Верратти ограбили во время отдыха на испанском острове Ибица. Об этом передаёт Marca.

Сообщается, что у 29-летнего спортсмена украли деньги и драгоценности. Общий размер ущерба оценивается в три миллиона евро.

Отдыхая на Ибице, Верратти остановился в доме, принадлежащем бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдо. Во время ограбления в здании никого не было.