Футболиста сборной Италии ограбили во время отдыха на Ибице
Полузащитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии по футболу Марко Верратти ограбили во время отдыха на испанском острове Ибица. Об этом передаёт Marca.
Сообщается, что у 29-летнего спортсмена украли деньги и драгоценности. Общий размер ущерба оценивается в три миллиона евро.
Отдыхая на Ибице, Верратти остановился в доме, принадлежащем бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдо. Во время ограбления в здании никого не было.
Верратти выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2012 года. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Франции, выиграв в общей сложности 28 трофеев. Со сборной Италии хавбек в 2021 году победил на чемпионате Европы.
UEFA.com