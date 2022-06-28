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Опубликовано 28 июня 2022, 13:48

Футболиста сборной Италии ограбили во время отдыха на Ибице

Полузащитника "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии по футболу Марко Верратти ограбили во время отдыха на испанском острове Ибица. Об этом передаёт Marca.

Сообщается, что у 29-летнего спортсмена украли деньги и драгоценности. Общий размер ущерба оценивается в три миллиона евро.

Футболиста сборной Испании ограбили во время отпуска
Футболиста сборной Испании ограбили во время отпуска

Отдыхая на Ибице, Верратти остановился в доме, принадлежащем бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдо. Во время ограбления в здании никого не было.

Верратти выступает за "Пари Сен-Жермен" с 2012 года. В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Франции, выиграв в общей сложности 28 трофеев. Со сборной Италии хавбек в 2021 году победил на чемпионате Европы.

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Роман Фейгин
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