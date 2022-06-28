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Регион
Опубликовано 28 июня 2022, 18:36

В России может появиться ещё один выходной

В Госдуме предложили дать россиянам выходной в День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности необходимо сделать выходным, считает депутат Госдумы Елена Вторыгина. Она отметила в беседе с Лайфом, что в России не так много праздников, которые можно провести вместе с близкими.

"Сегодня очень много достойнейших семей в России, которые мы имеем возможность почествовать. Наши семьи многодетные, приёмные, простые и молодые. Отдать дань уважения семьям, воспитывающим детей. Нам нужна демографическая политика мощная. Нужно, чтобы как можно больше рождалось россиян. Иногда простое слово лечит, даже не надо денег. Когда мы семьи чествуем у себя на территории, подарок вручаем, цветы, добрые слова говорим о них, благодарим их. Я очень рада, что такой праздник будет в России", — заявила Вторыгина.

Коллегу также поддержала депутат Татьяна Ларионова. По её словам, любовь и верность в семье — это те чувства, которые должны пропагандироваться и воспитываться с малых лет. Ларионова также выступила за то, чтобы сделать этот праздник выходным днём.

"Это будет ещё один день для летнего отдыха, чтобы можно было сходить в парк, съездить к реке, сходить в театр и посвятить время, прежде всего, близким любимым и родным, самым незаменимым, потому что семья — это опора каждого человека", — заключила Ларионова.

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Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что День семьи, любви и верности будет отмечаться в стране официально. Праздник отмечается в России 8 июля с 2008 года и приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

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Анатолий Симоненко
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