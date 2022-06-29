Полянский озвучил условие завершения спецоперации
Полянский: Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал, что военная спецоперация на Украине будет продолжена до выполнения поставленных целей. Это заявление дипломат сделал на заседании Совбеза всемирной организации, подчеркнув, что спецоперация была начата с целью прекращения обстрелов Донбасса Украиной.
"И чтобы с территории этой страны, превращённой с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины", — сказал Полянский.
И пока эти цели не будут достигнуты, операция будет продолжаться, заверил постпред РФ, сообщает РИА "Новости".
Ранее Полянский призвал Европу осознать себя, чтобы дозреть до отношений с Россией. Полянский заметил, что сегодня Европа играет "абсолютно пристяжную" роль по отношению к НАТО и США. Чего она хочет сама и была ли у неё заинтересованность в ближневосточных кризисах, спровоцированных американской стороной, из-за которых произошёл наплыв огромного количества мигрантов, — это вопрос.
ТАСС / AP / Seth Wenig