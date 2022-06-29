Полянский озвучил условие завершения спецоперации

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пообещал, что военная спецоперация на Украине будет продолжена до выполнения поставленных целей. Это заявление дипломат сделал на заседании Совбеза всемирной организации, подчеркнув, что спецоперация была начата с целью прекращения обстрелов Донбасса Украиной.

"И чтобы с территории этой страны, превращённой с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины", — сказал Полянский.

И пока эти цели не будут достигнуты, операция будет продолжаться, заверил постпред РФ, сообщает РИА "Новости".