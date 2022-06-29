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Опубликовано 29 июня 2022, 19:20

Законопроект о запрете одноразового пластика на Байкале внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому в центральной и буферной экологических зонах Байкала запрещается розничная продажа одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов. Документ размещён в думской базе.

"В центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, <…> пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов", — говорится в документе.

Проект был предложен группой депутатов Госдумы во главе с председателем думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным.

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Ранее Лайф писал, что Кабмин выделил средства на сооружения для очистки загрязнённых сточных вод, которые поступают в Байкал. Деньги направлены Минстрою РФ из резервного фонда.

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Flickr / andi808

Григорий Воронцов
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