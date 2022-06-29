Законопроект о запрете одноразового пластика на Байкале внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому в центральной и буферной экологических зонах Байкала запрещается розничная продажа одноразовых пакетов и посуды из пластмассовых материалов. Документ размещён в думской базе.

"В центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, <…> пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов", — говорится в документе.

Проект был предложен группой депутатов Госдумы во главе с председателем думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным.