НАТО не хочет видеть Киев в альянсе, чтобы не связываться с Россией

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков оценил слова замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы о неготовности НАТО принять Незалежную в свои ряды. Парламентарий считает, что такие решения блока свидетельствуют о том, что альянс в первую очередь не хочет связываться с Россией и ещё сильнее обострять с ней отношения.

"Я думаю, если такое подтвердится, то, скорее всего, НАТО решило не связываться не с Украиной, а с нами. И, наверное, трудно себе представить, что военная организация будет интегрировать в свои ряды страну, на территории которой идут боевые действия. Тогда они должны будут фактически сразу признать себя участниками этих боевых действий", — отметил Бабаков в беседе с телеканалом "360".

Таким образом, полагает депутат, всё, что говорится о приёме Украины в НАТО, является больше лозунгами или нездоровыми обещаниями. Это решение, по словам Бабакова, "входило бы в противоречие со здравым смыслом". Депутат добавил, что Украина на это может ответить очередным необоснованным требованием. Бабаков считает, что киевский режим и дальше будет пиариться на теме вхождения страны в НАТО.

"На мой взгляд, на Украине тоже надо различать: нынешнее руководство продолжит пиариться по этому поводу, а если говорить о простых людях, проживающих на территории страны, они должны ещё раз убедиться в абсурдности тех заявлений и шагов, которые принимает их руководство по интеграции и в ЕС, и в НАТО", — сказал парламентарий.