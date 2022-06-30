НАТО не хочет видеть Киев в альянсе, чтобы не связываться с Россией
Вице-спикер ГД Бабаков: НАТО не хочет видеть Украину в альянсе, чтобы не связываться с РФ
Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков оценил слова замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы о неготовности НАТО принять Незалежную в свои ряды. Парламентарий считает, что такие решения блока свидетельствуют о том, что альянс в первую очередь не хочет связываться с Россией и ещё сильнее обострять с ней отношения.
"Я думаю, если такое подтвердится, то, скорее всего, НАТО решило не связываться не с Украиной, а с нами. И, наверное, трудно себе представить, что военная организация будет интегрировать в свои ряды страну, на территории которой идут боевые действия. Тогда они должны будут фактически сразу признать себя участниками этих боевых действий", — отметил Бабаков в беседе с телеканалом "360".
Таким образом, полагает депутат, всё, что говорится о приёме Украины в НАТО, является больше лозунгами или нездоровыми обещаниями. Это решение, по словам Бабакова, "входило бы в противоречие со здравым смыслом". Депутат добавил, что Украина на это может ответить очередным необоснованным требованием. Бабаков считает, что киевский режим и дальше будет пиариться на теме вхождения страны в НАТО.
"На мой взгляд, на Украине тоже надо различать: нынешнее руководство продолжит пиариться по этому поводу, а если говорить о простых людях, проживающих на территории страны, они должны ещё раз убедиться в абсурдности тех заявлений и шагов, которые принимает их руководство по интеграции и в ЕС, и в НАТО", — сказал парламентарий.
Ранее замглавы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что в НАТО сообщили Киеву о нежелании видеть Украину в составе альянса. По его словам, НАТО говорит Киеву, что ничего властям Украины "не даст". Жовква отметил, что отдельные страны военного блока оказали значительную помощь, однако Украина рассчитывала на большую поддержку со стороны НАТО как альянса.
ТАСС / EPA / GEORGI LICOVSKI