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Регион
Опубликовано 30 июня 2022, 06:59

Зеленскому предрекли статус военного преступника

Депутат Госдумы Черняк: Мировое сообщество признает Зеленского военным преступником

Рано или поздно мировое сообщество признает действующего президента Украины Владимира Зеленского военным преступником. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с агентством РИА "Новости".

По словам парламентария, Зеленскому предстоит ответить за геноцид своего же народа, за биологические лаборатории и опыты над людьми, за обстрелы мирных граждан Донбасса, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма — перечислять можно довольно долго.

"Хочет Зеленский трибунал — и он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником", сказал Черняк.

Зеленскому в ООН объяснили, почему невозможно исключить Россию из Генассамблеи
Зеленскому в ООН объяснили, почему невозможно исключить Россию из Генассамблеи

Ранее Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН, что невозможно технически. Участие РФ в СБ в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава. То есть для исключения России из состава Совбеза нужна поправка в Уставе организации. Согласно ему для поправок необходима подпись всех постоянных членов СБ. А сама Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.

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