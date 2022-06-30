Зеленскому предрекли статус военного преступника

Рано или поздно мировое сообщество признает действующего президента Украины Владимира Зеленского военным преступником. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с агентством РИА "Новости".

По словам парламентария, Зеленскому предстоит ответить за геноцид своего же народа, за биологические лаборатории и опыты над людьми, за обстрелы мирных граждан Донбасса, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма — перечислять можно довольно долго.

"Хочет Зеленский трибунал — и он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником", — сказал Черняк.