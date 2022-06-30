Зеленскому предрекли статус военного преступника
Депутат Госдумы Черняк: Мировое сообщество признает Зеленского военным преступником
Рано или поздно мировое сообщество признает действующего президента Украины Владимира Зеленского военным преступником. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк в беседе с агентством РИА "Новости".
По словам парламентария, Зеленскому предстоит ответить за геноцид своего же народа, за биологические лаборатории и опыты над людьми, за обстрелы мирных граждан Донбасса, за пытки российских военнослужащих, за пропаганду фашизма — перечислять можно довольно долго.
"Хочет Зеленский трибунал — и он его получит. Только на скамье подсудимых окажется он сам. Правду не спрятать, и мировому сообществу никуда не деться от признания Зеленского военным преступником", — сказал Черняк.
Ранее Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН, что невозможно технически. Участие РФ в СБ в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава. То есть для исключения России из состава Совбеза нужна поправка в Уставе организации. Согласно ему для поправок необходима подпись всех постоянных членов СБ. А сама Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.