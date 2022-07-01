Три новации, которые обрадуют российского потребителя уже в этом году Вводятся новые меры для охраны законных прав потребителей. Как новые повышенные штрафы и неустойки повлияют на защиту интересов россиян, разбирался Лайф. Обложка © Shutterstock

Государство решило, что пора наводить порядок в сфере защиты потребительских прав россиян, и в связи с этим предприняло ряд шагов, направленных на модернизацию существующей законодательной и судебной практики. Предполагаются серьёзные штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг, а также за незаконное требование предоставить персональные данные. А ещё пересмотрен подход к назначению неустойки и её размер должен ощутимо возрасти.

Произвольно снижать неустойку не сможет даже суд

В существующем законодательстве указаны размеры неустойки, если права гражданина-потребителя нарушаются любой коммерческой организацией, будь то банк, застройщик или обычный магазин. Строго по закону определено, что гражданин должен получить: 0,5 % цены за каждый день просрочки передачи оплаченного товара; 1 % от цены — за не вовремя исполненную претензию при продаже некачественного товара; 3 % от цены — за каждый день нарушения срока выполнения работ или оказания услуг потребителю. А в законе о долевом строительстве размер неустойки определён в виде одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ от цены договора за каждый день просрочки.

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Понятно, что при таких процентах суммы, положенные к возмещению, набегают внушительные. Тем более что в ряде случаев при неисполнении досудебной претензии ответчик ещё должен заплатить в пользу того, чьи права он нарушил, дополнительный штраф в размере 50% от суммы, которую взыскивает суд.

Однако, как показывает практика, часто гражданам удаётся получить лишь небольшую часть от заявленной суммы, потому что размер неустойки снижен судом.

С такой ситуацией оказался не согласен Верховный суд РФ, который в своём определении указал, что для снижения размера неустойки нужны особые основания, а ссылки ответчика на тяжёлое финансовое положение, наличие других долгов и прочее таковыми не являются.

— Верховный суд ранее уже указывал, что снижение неустойки должно иметь основание, но большинство судов ссылались на якобы несоразмерность требований и резали сумму неустойки так, как им хотелось. Теперь появился реальный инструмент для уменьшения поля судебного "творчества", а это, в свою очередь, означает, что суммы неустоек возрастут и продавцы товаров, и исполнители услуг будут очень заинтересованы не нарушать закон, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

За навязывание — штраф до миллиона

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект , который предполагает закрепление в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) повышенной ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров или услуг. Согласно поправкам, за такие действия предлагается установить для должностных и юридических лиц штраф в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных, но на самом деле нежелаемых приобретений.

Кроме того, за необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, предполагается штрафовать:

должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

индивидуальных предпринимателей — от 150 000 до 500 000 рублей;

юрлиц — от 250 000 до 1 млн рублей.

Примечательно, что депутаты в пояснительной записке в качестве примера приводят практику, выявленную Федеральной антимонопольной службой (ФАС), она связана со сложностью приобретения автомобиля без установленного на него допоборудования. По подсчётам авторов законопроекта, навязывание дополнительных товаров, работ или услуг происходит, как правило, на сумму от 100 000 рублей до 500 000 рублей, но иногда эта цифра может превышать 50% от стоимости приобретаемого товара. Поэтому размер существующих административных штрафов — для должностных лиц до 2000 рублей и для юридических лиц до 20 000 — выглядит неоправданно низким.

— Хотя действующее законодательство запрещает обусловливать приобретение одних товаров, работ или услуг обязательным приобретением иных товаров, работ или услуг, такие ситуации происходят, — рассказал адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Всё дело в том, что существующий запрет предполагает в виде санкции расторжение договора и небольшой штраф от надзорных инстанций (часть 2 статьи 16 закона "О защите прав потребителей". — Прим. Лайфа). Например, в ситуации, когда банки или автодилеры навязывают заёмщикам страховки своих партнёров, клиент сейчас не заинтересован жаловаться, так как может потерять выгодные условия, а кредитор или продавец ощутимых убытков не несут. Но если новый закон будет принят, то это сделает такого рода впаривание опасным для его инициаторов. Конечно, для россиян это большой плюс.

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Персональные данные в магазине можно не сообщать

А вот закон об установлении административной ответственности за отказ заключать (исполнять, изменять, расторгать) договор с потребителем, который не согласен предоставить персональные данные, уже принят и вступит в силу 1 сентября этого года.

То есть, если, например, клиент магазина, фитнес-центра или автосервиса не желает для заключения договора передавать копию своего паспорта, отказаться продать товар или оказать услугу ему не могут, ведь за такой отказ предусмотрен штраф:

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для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 10 000 рублей;

для юрлиц — до 50 000 рублей.

Исключением являются случаи, если передача персональных данных является обязательной в соответствии с федеральными законами, например при приобретении сим-карты у продавца телекоммуникационных услуг.

— Очевидно, что эти штрафы установлены для реализации поправок, которые уже приняты в закон "О защите прав потребителей" (введены законом 135-ФЗ. — Прим. Лайфа). При этом важно отметить, что изменения направлены на то, чтобы пресечь известные приёмы, которые используют продавцы и сотрудники сервисных компаний. Но надо иметь в виду, что грань тут очень тонкая. Например, запрос со стороны продавца паспортных данных покупателя, чтобы включить их в договор, вполне правомерен, а вот попытка сделать копию паспорта — это уже нарушение, — поясняет адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков.

Фото © Shutterstock Доводилось ли вам отстаивать свои права? 0 Постоянно приходится Пытался, но не получилось Пока не доводилось

Авторы Максим Греков