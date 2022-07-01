Австралия ввела санкции против омбудсмена Львовой-Беловой и трёх российских министров
Власти Австралии в очередной раз расширили санкционный список в отношении РФ, пополнив его российскими политиками и другими гражданами. Об этом сообщается в распространённом письме МВД страны.
Так, под санкции попали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, глава Минтранса Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Вместе с ними в рестрикционный перечень попали ещё 12 граждан РФ, среди которых различные российские бизнесмены.
Несколько дней назад Лайф писал, что Великобритания ввела санкции в отношении российского предпринимателя Владимира Потанина, предпринимателя Саида Гуцериева и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.
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