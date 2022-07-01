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Опубликовано 1 июля 2022, 10:59

Путин объяснил Моди, как Киев и Запад срывают урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Российский лидер обратил внимание собеседника на эскалацию кризиса со стороны Киева и его западных покровителей.

"Путин информировал о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса и срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию", отметили в Кремле.

Путин в беседе с Моди подчеркнул, что Россия остаётся надёжным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей и готова выполнять все обязательства по контрактам, в том числе и перед индийскими партнёрами.

"Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о продолжении личных контактов, а также о взаимодействиях на других уровнях", — говорится в сообщении.

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Ранее Путин обсудил развитие событий на Украине с сербским коллегой Александром Вучичем. Кроме того, в ходе беседы лидеры двух стран договорились о том, что Россия будет и дальше бесперебойно поставлять природный газ в Сербию.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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