Путин объяснил Моди, как Киев и Запад срывают урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с индийским премьером Нарендрой Моди ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Российский лидер обратил внимание собеседника на эскалацию кризиса со стороны Киева и его западных покровителей.

"Путин информировал о ключевых аспектах проводимой Россией специальной военной операции, подчеркнув опасный и провокационный характер линии киевского режима и его западных покровителей на эскалацию кризиса и срыв усилий по его политико-дипломатическому урегулированию", — отметили в Кремле.

Путин в беседе с Моди подчеркнул, что Россия остаётся надёжным производителем и поставщиком зерновых, удобрений и энергоносителей и готова выполнять все обязательства по контрактам, в том числе и перед индийскими партнёрами.

"Владимир Путин и Нарендра Моди договорились о продолжении личных контактов, а также о взаимодействиях на других уровнях", — говорится в сообщении.