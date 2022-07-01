Советский герб демонтировали со здания горсовета в Харькове
Демонтаж советского герба со здания горсовета в Харькове. Обложка © Telegram / "Политика страны"
На здании Харьковского городского совета начали демонтировать советский герб с серпом и молотом. Соответствующее распоряжение накануне дал мэр города Игорь Терехов, сообщает телеграм-канал "Политика страны".
При этом ранее в украинских СМИ появлялась информация, что горсовет Харькова якобы отказался убирать со своего здания герб Украинской ССР, поскольку объект является памятником архитектуры. Тем не менее, судя по появившимся в Сети снимкам, градоначальник Харькова всё же настоял на своём.
"Терехов уже давно принял решение, что герба несуществующей Советской Украины на здании горсовета не будет. И также давно решил, что на здании, из которого осуществляется управление городом, будет герб города-героя Харькова", — прокомментировал демонтаж директор Департамента по информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в соцсетях.
А ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе переименовали улицы с российскими названиями. Так, к примеру, улица Льва Толстого стала улицей Кардинала Гузара, улицу Некрасова переименовали в честь Юрия Руфа, Дагестанская стала Гостомельской. Как подчеркнул градоначальник, процесс так называемой дерусификации только начинается.