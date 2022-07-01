Советский герб демонтировали со здания горсовета в Харькове

На здании Харьковского городского совета начали демонтировать советский герб с серпом и молотом. Соответствующее распоряжение накануне дал мэр города Игорь Терехов, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

При этом ранее в украинских СМИ появлялась информация, что горсовет Харькова якобы отказался убирать со своего здания герб Украинской ССР, поскольку объект является памятником архитектуры. Тем не менее, судя по появившимся в Сети снимкам, градоначальник Харькова всё же настоял на своём.

"Терехов уже давно принял решение, что герба несуществующей Советской Украины на здании горсовета не будет. И также давно решил, что на здании, из которого осуществляется управление городом, будет герб города-героя Харькова", — прокомментировал демонтаж директор Департамента по информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в соцсетях.