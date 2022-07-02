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Опубликовано 1 июля 2022, 21:31

В Финляндии допустили, что боевые действия на Украине могут выйти за её пределы

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что конфликт может выйти за пределы Украины

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что боевые действия, которые сегодня продолжаются на территории Украины, впоследствии могут выйти и за её пределы.

"Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину", — приводит его слова телеканал CNN.

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При этом ранее Пекка Хаависто заявил, что надеется на восстановление доверительных отношений между Финляндией и Россией, так как, по его словам, после начала "Операции Z" Хельсинки потерял доверие к Москве.

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ТАСС / Река Александр

Светлана Шумакова
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