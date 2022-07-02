В Финляндии допустили, что боевые действия на Украине могут выйти за её пределы

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что боевые действия, которые сегодня продолжаются на территории Украины, впоследствии могут выйти и за её пределы.

"Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину", — приводит его слова телеканал CNN.