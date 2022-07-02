Россиян призвали отказаться от заграничного отдыха после трагедии в Хургаде

Россиянам стоит воздержаться от поездок за границу хотя бы в течение года, так как из-за пандемии коронавируса на курортах ухудшилось качество сервиса, в том числе обеспечение безопасности. Об этом в беседе с Лайфом заявила заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

"Нужно учитывать, что мир пережил пандемию и ухудшение качества предоставления услуг имеет место. <...> Поэтому всё-таки путешествия сейчас за рубеж достаточно опасны. Я рекомендую как минимум этот год провести дома у себя", — сказала она.

Костенко отметила, что в том числе ухудшились услуги по предоставлению безопасности. Говоря о случае с нападением акулы на туристку в Египте, депутат отметила, что, конечно, неизвестны все обстоятельства произошедшего, но к инциденту могла привести и халатность работников в сфере туризма.

"Мы с вами не знаем всех обстоятельств. Где конкретно она купалась? Кто её повёз? Она сама поплыла или это была организованная экскурсия? Это мог действительно несчастный случай быть, но два года была пандемия. Кто там отмечал, где акулы плавают?" — подчеркнула Костенко.

По её словам, во время локдауна, когда все люди сидели по домам, явно произошли некие изменения в природе и жизни животных. Так, перед выдачей разрешения на купание в местности, где потенциально водятся акулы, нужно было внимательно изучить этот вопрос.