Польшу уличили в использовании Украины для спасения от краха за счёт денег НАТО

Польские власти намерены и дальше милитаризировать страну, чтобы доказать свою пользу Европе. Однако Варшава не хочет тратить на это свои деньги, потому она намерена привлечь больше сил НАТО на свою территорию для получения средств от альянса, заявил в интервью "Украине.ру" политолог Александр Носович.

По оценке эксперта, конфликт на Украине стал для Польши последним шансом преодолеть кризис с Евросоюзом и Западной Европой в целом.

"В последние несколько лет, когда Польшу возглавляли консерваторы, Западная Европа эту страну всячески отторгала. Возникал вопрос, может ли Польша быть частью сообщества европейских ценностей, потому что она во всех отношениях этому сообществу оппонировала", — объяснил Носович.

Политолог уверен, что Варшава будет доказывать свою ценность Европе за счёт милитаризации во избежание окончательного краха.