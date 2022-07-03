Шольц напомнил о величии России в ответ на вопрос о сроках завершения "Операции Z"

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американскому телеканалу CBS отметил, что "никто не знает", как долго продлится конфликт на Украине, однако у России всё ещё достаточно ресурсов для ведения специальной военной операции.

"Президент РФ Владимир Путин является лидером очень великой страны, где живёт много людей, где есть большие ресурсы. Он сможет продолжать в течение действительно долгого времени", — отметил Шольц. Вместе с тем он заметил, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.