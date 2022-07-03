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Регион
Опубликовано 3 июля 2022, 16:15
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Шольц напомнил о величии России в ответ на вопрос о сроках завершения "Операции Z"

Шольц назвал Россию великой страной в ответ на вопрос о сроках завершения "Операции Z"

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американскому телеканалу CBS отметил, что "никто не знает", как долго продлится конфликт на Украине, однако у России всё ещё достаточно ресурсов для ведения специальной военной операции.

"Президент РФ Владимир Путин является лидером очень великой страны, где живёт много людей, где есть большие ресурсы. Он сможет продолжать в течение действительно долгого времени", — отметил Шольц. Вместе с тем он заметил, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Лайф сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц высказал обеспокоенность ситуацией с ростом цен на энергоносители. По его мнению повышение стоимости энергоресура в Германии может вызвать социальный взрыв, а цена отопления для рядовых немцев окажется неподъёмной.

Шольц призвал пересмотреть договоры ЕС до принятия Украины в его состав
Шольц призвал пересмотреть договоры ЕС до принятия Украины в его состав
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Omer Messinger / Getty Images

Ольга Пасынкова
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