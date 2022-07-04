Сергей Кириенко посетил Херсон и обсудил с властями вопросы развития региона

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил Херсон и провёл совещание с главой Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимиром Сальдо. Как сообщил в телеграм-канале замглавы ВГА Кирилл Стремоусов, в ходе встречи они обсудили широкий спектр вопросов, в том числе сельское хозяйство, ЖКХ, здравоохранение и социальные меры в регионе.

Также Кириенко во время рабочей поездки посетил пункты выдачи российских паспортов, сим-карт, аптеку, магазин и недавно открывшееся отделение Промсвязьбанка. По итогам совещания было принято решение в ближайшее время значительно увеличить количество пунктов выдачи паспортов РФ. Также была поставлена задача открыть новые точки выдачи местным жителям сим-карт. По словам Стремоусова, сотрудники аптеки рассказали, что к ним начали поступать лекарства, которых давно не было, а некоторые медикаменты и вовсе появились впервые.

"После наших мероприятий мне поневоле вспомнилось интересное место из Библии, когда ветхозаветный пророк Илия роптал на Господа и жаловался ему, почему он не изничтожит беззаконников и страшных грешников, на что Господь ему отвечает, что его нет в громких событиях, Бог — в "веянии тихого ветра": "Глас хлада тонка и тамо Господь". Так и Россия к нам заходит уже в таких вещах и деталях настолько повсеместно, что понимаешь: Россия тут навсегда", — заключил Стремоусов.