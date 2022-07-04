Более половины прибывших в Польшу украинских беженцев покинули страну

Польшу покинули более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших с Украины с конца февраля. Об этом сообщила Пограничная стража республики.

"С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,529 миллиона человек", — отмечается в заявлении.

Так, за прошедшие сутки в Польшу прибыли 24,1 тысячи человек с Украины. За это же время страну покинули 28,9 тысячи украинцев. По оценкам польского МВД, беженцами из Незалежной продолжают числиться 1,5 миллиона человек, в основном это женщины и дети. Около 500 тысяч мигрантов — лица трудоспособного возраста, из них почти половина уже устроились на работу.