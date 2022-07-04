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Опубликовано 4 июля 2022, 10:52
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Более половины прибывших в Польшу украинских беженцев покинули страну

Польшу покинули более 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших с Украины с конца февраля. Об этом сообщила Пограничная стража республики.

"С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,529 миллиона человек", — отмечается в заявлении.

Так, за прошедшие сутки в Польшу прибыли 24,1 тысячи человек с Украины. За это же время страну покинули 28,9 тысячи украинцев. По оценкам польского МВД, беженцами из Незалежной продолжают числиться 1,5 миллиона человек, в основном это женщины и дети. Около 500 тысяч мигрантов — лица трудоспособного возраста, из них почти половина уже устроились на работу.

В Польше заявили, что украинские беженцы используют их страну как "дойную корову"
В Польше заявили, что украинские беженцы используют их страну как "дойную корову"

Ранее Лайф писал, что Польша постепенно отменяет социальные программы помощи украинским беженцам. Как заявил заместитель министра внутренних дел страны Павел Шефернакер, многие приехавшие украинцы в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

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Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Татьяна Миссуми
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