Миронов предложил переименовать Калининград

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов придумал новое название для Калининграда, которое отражает его статус как западного форпоста страны. Он считает, что город нужно переименовать во Владибалтийск.

"Предлагаю переименовать Калининград и повысить статус области. 76 лет назад, 4 июля 1946 года, Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую. Напомню: в 1946-м столицу Восточной Пруссии первоначально планировали назвать Балтийском, были ещё варианты Славгород или Королевец", — напомнил депутат в телеграм-канале.

Миронов полагает, что сейчас самое время присвоить области статус края, поскольку регион имеет для России стратегическое значение. А название Калининграда, по его оценке, нужно привести в соответствие "с современными реалиями и отечественными традициями". Его вариант — Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край.

"Из этого названия сразу становится ясно, что речь идёт о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона", — заключил Миронов.