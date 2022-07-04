Стоимость восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов

В швейцарском городе Лугано в эти дни проходит конференция, посвящённая теме восстановления Украины. На ней также обсудят план реконструкции страны, который Киев составил на двух тысячах страниц. В ходе видеообращения к участникам встречи украинский президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление требует колоссальных инвестиций и финансирования.

"Отстроить Украину — это означает строительство, масштабное строительство. Конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции. Я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании, специалистов присоединиться к нашим усилиям", — призвал Зеленский.

А по оценке украинского премьера Дениса Шмыгаля, на восстановление Незалежной уйдёт $750 млрд. По его мнению, основную часть этих средств должны составить конфискованные российские активы, которые составляют примерно $300–500 млрд. В качестве других источников финансирования он назвал гранты, льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнёров, а также инвестиции и бюджет страны.