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Опубликовано 4 июля 2022, 14:04

Стоимость восстановления Украины оценили в 750 миллиардов долларов

В швейцарском городе Лугано в эти дни проходит конференция, посвящённая теме восстановления Украины. На ней также обсудят план реконструкции страны, который Киев составил на двух тысячах страниц. В ходе видеообращения к участникам встречи украинский президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление требует колоссальных инвестиций и финансирования.

"Отстроить Украину — это означает строительство, масштабное строительство. Конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции. Я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании, специалистов присоединиться к нашим усилиям", — призвал Зеленский.

А по оценке украинского премьера Дениса Шмыгаля, на восстановление Незалежной уйдёт $750 млрд. По его мнению, основную часть этих средств должны составить конфискованные российские активы, которые составляют примерно $300–500 млрд. В качестве других источников финансирования он назвал гранты, льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнёров, а также инвестиции и бюджет страны.

Офис Зеленского оценил нужную для восстановления Украины сумму в $1 трлн
Офис Зеленского оценил нужную для восстановления Украины сумму в $1 трлн

Ранее Лайф сообщал, что помощь Европейского союза на восстановление Украины может превысить €500 млрд. Официальные лица ЕС заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, предоставит ей основную часть общей финансовой помощи, объём которой может превысить €500 млрд.

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Оксана Попова
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