В Госдуме назвали новые требования к онлайн-сервисам объявлений простыми и ясными

Ни один из сервисов объявлений, которыми привыкли пользоваться граждане России, не должен уйти с российского рынка. Об этом заявил журналистам замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он напомним, что сегодня депутаты планируют в первом чтении рассмотреть законопроект "О внесении изменений в закон об информации, информационных технологиях и защите информации", который вводит в правовое поле деятельность классифайдов в России. Онлайн-сервисы частных объявлений Горелкин назвал очень "чувствительной средой" и отметил, что некоторые из таких сервисов уже стали флагманами российского IT-рынка, но во многих из них присутствует западный капитал.

В этой связи, рассуждает депутат, с учётом информационной и технологической войны важно, чтобы эти сервисы продолжали стабильно работать на территории России.

"Ни один из сервисов, которыми граждане привыкли пользоваться, не должен уйти с российского рынка", — подчеркнул Горелкин.

По словам депутата, те требования, которые законопроект предъявляет к онлайн-сервисам объявлений, достаточно просты и ясны, проверены многолетней правовой практикой.

"Это условие не допускать распространение противоправной информации, порочащей информации, соблюдать права и интересы граждан, разместить адрес электронной почты для взаимодействия с нашим регулятором, для обмена юридически значимыми сообщениями", — пояснил депутат.

Ещё одно очень важное требование — это ограничение доли иностранного участия.

"С учётом тех конфликтов, которые сегодня происходят, мы просто обязаны наводить порядок и обеспечить защиту интересов наших граждан", — добавил он.