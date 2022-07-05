В Госдуме назвали новые требования к онлайн-сервисам объявлений простыми и ясными
Депутат Госдумы Горелкин: Ни один из сервисов объявлений, востребованных у россиян, не должен покинуть рынок
Ни один из сервисов объявлений, которыми привыкли пользоваться граждане России, не должен уйти с российского рынка. Об этом заявил журналистам замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Он напомним, что сегодня депутаты планируют в первом чтении рассмотреть законопроект "О внесении изменений в закон об информации, информационных технологиях и защите информации", который вводит в правовое поле деятельность классифайдов в России. Онлайн-сервисы частных объявлений Горелкин назвал очень "чувствительной средой" и отметил, что некоторые из таких сервисов уже стали флагманами российского IT-рынка, но во многих из них присутствует западный капитал.
В этой связи, рассуждает депутат, с учётом информационной и технологической войны важно, чтобы эти сервисы продолжали стабильно работать на территории России.
"Ни один из сервисов, которыми граждане привыкли пользоваться, не должен уйти с российского рынка", — подчеркнул Горелкин.
По словам депутата, те требования, которые законопроект предъявляет к онлайн-сервисам объявлений, достаточно просты и ясны, проверены многолетней правовой практикой.
"Это условие не допускать распространение противоправной информации, порочащей информации, соблюдать права и интересы граждан, разместить адрес электронной почты для взаимодействия с нашим регулятором, для обмена юридически значимыми сообщениями", — пояснил депутат.
Ещё одно очень важное требование — это ограничение доли иностранного участия.
"С учётом тех конфликтов, которые сегодня происходят, мы просто обязаны наводить порядок и обеспечить защиту интересов наших граждан", — добавил он.
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