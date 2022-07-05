В Госдуме предложили привлекать волонтёров к перевоспитанию трудных подростков

К перевоспитанию трудных подростков в России предлагают привлекать наставников и волонтёров. С такой инициативой выступил председатель Комитета по молодёжной политике Артём Метелев, который на заседании круглого стола заявил о подготовке соответствующего законопроекта.

Комитет Госдумы по молодёжной политике предложил привлекать наставников и волонтёров к перевоспитанию трудных подростков. Видео © Telegram / Мария Львова-Белова

Исходя из инициативы следует, что если суд признает подростка виновным в правонарушении, то в качестве воспитательной меры за ним могут закрепить наставника или волонтёрскую организацию. Результат их совместной деятельности будет фиксироваться, после чего суд будет принимать другое решение — о дальнейшем наказании или его смягчении. В данном случае всё будет зависеть от самого подростка.

"Опыт помощи другим людям формирует глубокие ценности, которые уже меняют твоё мышление, и ты вряд ли пойдёшь снова грабить и не захочешь быть вредителем. Мы это знаем на практике и предлагаем законодательно закрепить работающую в жизни технологию наставничества и социализации через волонтёрство в качестве одной из мер исправления, которую назначит суд", — сказал депутат.

Идею о закреплении данной меры на законодательном уровне поддержала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Она подчеркнула важность этой инициативы и рассказала, что как мать четырёх приёмных подростков знает, как важно для ребёнка иметь рядом наставника. Кроме того, она сообщила, что аппарат омбудсмена готов включиться в эту работу как на уровне законопроекта, так и на практике.