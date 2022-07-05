Главным тренером ПСЖ стал француз Кристоф Гальтье

Новым главным тренером ПСЖ назначен француз Кристоф Гальтье, который до этого руководил "Ниццей", сообщается на сайте парижан.

"Я полностью осознаю обязанности тренера этой выдающейся команды, которая является одной из самых конкурентоспособных и зрелищных команд в Европе. Я рад работать со всеми этими талантливыми игроками, а также с высокопоставленным персоналом клуба", — заявил Гальтье после назначения.