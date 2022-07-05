Главным тренером ПСЖ стал француз Кристоф Гальтье
Новым главным тренером ПСЖ назначен француз Кристоф Гальтье, который до этого руководил "Ниццей", сообщается на сайте парижан.
"Я полностью осознаю обязанности тренера этой выдающейся команды, которая является одной из самых конкурентоспособных и зрелищных команд в Европе. Я рад работать со всеми этими талантливыми игроками, а также с высокопоставленным персоналом клуба", — заявил Гальтье после назначения.
Специалист подписал контракт с богатейшим клубом Франции на два сезона — до июня 2024 года. Добавим, что с 2009 по 2017 год Гальтье возглавлял "Сент-Этьен", а после стал наставником "Лилля", с которым в 2021 году выиграл чемпионат Франции. В прошлом сезоне он руководил "Ниццей", которая заняла пятое место в Лиге 1.
psg.fr