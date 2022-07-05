В ООН обеспокоены арестами и исчезновениями украинцев, поддерживающих Россию

На Украине произошло более тысячи арестов с возможными нарушениями прав человека в период с 24 февраля по 15 мая 2022 года, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая с докладом на 50-й сессии Совета по правам человека в Женеве. Сам доклад представлен на сайте ведомства.

"СБУ и национальная полиция, как сообщается, арестовали более тысячи лиц, подозреваемых в поддержке российских вооружённых сил и связанных с ними вооружённых группировок. У нас есть опасения, что аресты были проведены не в соответствии с международными обязательствами Украины в области соблюдения прав человека", — поделилась выводами Бачелет.

Верховный комиссар ООН также упомянула о как минимум 12 случаях, которые можно классифицировать как насильственные исчезновения.