Русские хакеры слили в Сеть данные тысячи украинских шпионов и их зарубежных кураторов
Русские хакеры из RaHDIt выложили данные тысячи украинских военных разведчиков
Члены хакерской группировки RaHDIt, известные как "Злые русские хакеры", выложили в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий.
С момента начала специальной военной операции на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки. В открытом доступе оказались номера телефонов, адреса проживания и даже некоторая личная информация вроде специфических увлечений: так, по данным хакеров, сотрудники украинских спецслужб увлекаются посещением свингерских вечеринок и азартными играми.
Ранее российские хакеры выдвинули Правительству Литвы ультиматум по Калининграду. Они должны были за 48 часов разблокировать транзит в регион РФ, иначе компании страны окажутся в "чудовищных условиях". Спустя несколько дней стало известно, что российские хакеры обрушили 70% сайтов Литвы и привели жителей в ужас. А на днях хакеры российской группировки Killnet сломали сайт Федеральной налоговой службы США, пока тестировали новый метод DDoS-атаки.