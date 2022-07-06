Русские хакеры слили в Сеть данные тысячи украинских шпионов и их зарубежных кураторов

Члены хакерской группировки RaHDIt, известные как "Злые русские хакеры", выложили в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий.

С момента начала специальной военной операции на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки. В открытом доступе оказались номера телефонов, адреса проживания и даже некоторая личная информация вроде специфических увлечений: так, по данным хакеров, сотрудники украинских спецслужб увлекаются посещением свингерских вечеринок и азартными играми.