ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 05:26
10545

Русские хакеры слили в Сеть данные тысячи украинских шпионов и их зарубежных кураторов

Русские хакеры из RaHDIt выложили данные тысячи украинских военных разведчиков

Члены хакерской группировки RaHDIt, известные как "Злые русские хакеры", выложили в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. В списке оказались представители посольских резидентур в России, Италии, Австрии, Турции, Вьетнаме, ЮАР, Индии и Иране — всего около тысячи фамилий.

С момента начала специальной военной операции на Украине это самая крупная утечка данных украинской разведки. В открытом доступе оказались номера телефонов, адреса проживания и даже некоторая личная информация вроде специфических увлечений: так, по данным хакеров, сотрудники украинских спецслужб увлекаются посещением свингерских вечеринок и азартными играми.

Каналы "российских хакеров" похвалились кибератакой на Латвию
Каналы "российских хакеров" похвалились кибератакой на Латвию

Ранее российские хакеры выдвинули Правительству Литвы ультиматум по Калининграду. Они должны были за 48 часов разблокировать транзит в регион РФ, иначе компании страны окажутся в "чудовищных условиях". Спустя несколько дней стало известно, что российские хакеры обрушили 70% сайтов Литвы и привели жителей в ужас. А на днях хакеры российской группировки Killnet сломали сайт Федеральной налоговой службы США, пока тестировали новый метод DDoS-атаки.

BannerImage

Unsplash / Clint Patterson

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Хакеры
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar