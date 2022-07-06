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Регион
Опубликовано 6 июля 2022, 15:30

Госдума приняла закон о налоговых льготах компаниям, использующим российское ПО

ГД приняла закон "Единой России" о налоговых льготах компаниям, использующим российское ПО

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон "Единой России" о налоговых льготах компаниям, использующим российское ПО и электронику. Об этом говорится в заявлении партии в телеграм-канале.

"В третьем чтении принят закон, который поможет стимулировать производство и приобретение такой продукции. Документ был разработан по просьбам IT-специалистов, отмечал один из авторов, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак", — сказано в сообщении.

Закон способствует наращиванию закупаемого оборудования, созданию новых рабочих мест и увеличению объёма НДФЛ в региональные бюджеты. Кроме того, планируется направить больше инвестиций в российские IT-решения.

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Ранее Лайф писал, что около шести тысяч IT-специалистов получат ипотеку по льготной программе. О том, что соответствующие заявки одобрили российские банки, стало известно в июне.

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VK / Государственная дума

Никита Осипов
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