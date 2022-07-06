Бразильская модель-наёмница хвасталась навыками снайпера, но погибла, и месяца не продержавшись в ВСУ

Модель – наёмный снайпер Талита ду Валье. Фото © Tiktok / thazinhaaaaaaaaaa

Бразильская модель и снайпер Талита ду Валье решила показать всему миру, как хороша в стрельбе, и отправилась на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Незалежной. 39-летняя красотка не скрывала, что приехала убивать мирных жителей Донбасса, и иногда делилась с 17 тысячами подписчиков в "Тиктоке", как проходят её будни. Судя по всему, свободное время у неё было: Талита успевала клепать видео.

Талита ду Валье на Украине не только воевала на стороне ВСУ, но и записывала ролики для продвижения аккаунта. Видео © Tiktok / thazinhaaaaaaaaaa, thazinhaaaaaaaaaa

Талита называла себя воином Пешмерга: раньше она сражалась в Курдистане вместе с курдскими вооружёнными силами. На Украине ду Валье продержалась всего три недели — погибла от асфиксии во время артобстрела Харькова в горящем бункере, где скрывалась.

Фото © Tiktok / thazinhaaaaaaaaaa

Брат Талиты рассказал, что у модели был богатый опыт работы наёмницей. Как утверждает Тео, сестра регулярно была на связи с ним, в основном они общались в мессенджерах. Последний раз бразильянка давала о себе знать 27 июня.

Фото © Tiktok / thazinhaaaaaaaaaa, thazinhaaaaaaaaaa

Фото © Tiktok / thazinhaaaaaaaaaa, thazinhaaaaaaaaaa

Кстати, до того, как поехать наёмницей на Украину, ду Валье успела побывать в России. Девушка выкладывала ролик с собором Василия Блаженного, красотой которого восхищалась.

"Россия, снято ближе к вечеру. Слишком красиво! Феноменально. Собор Василия Блаженного", — буквально год назад писала красотка под видео, которое сама же сняла на Красной площади