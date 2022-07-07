Украинские силовики планировали убить главу Администрации Херсонской области Сальдо

Украинские террористы планировали убить главу Администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Об этом сообщает РИА "Новости", опубликовав видео с допросом одного из заговорщиков.

"С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства Администраций города Херсона и области", — начал рассказ мужчина.

Зовут бойца Алексей Бандера, и он является действующим сотрудником сил специальных операций Украины. Ранее им был приобретён подержанный автомобиль, который по плану нужно было заминировать и оставить "в нужное время в нужном месте", чтобы ликвидировать Стремоусова и Сальдо.

Информацию подтвердил другой задержанный — сотрудник сил специальных операций Украины, командир разведывательно-диверсионной группы Виталий Ростецкий, который также находился в Херсоне под видом местного жителя. По его словам, деятельность террористической ячейки курировал лично президент Незалежной Владимир Зеленский.