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Опубликовано 7 июля 2022, 09:59

Украинские силовики планировали убить главу Администрации Херсонской области Сальдо

Украинские террористы планировали убить главу Администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. Об этом сообщает РИА "Новости", опубликовав видео с допросом одного из заговорщиков.

"С начала специальной операции мы действовали под мирных жителей. Потом в апреле поступил приказ о ликвидации российских военных и руководства Администраций города Херсона и области", — начал рассказ мужчина.

Зовут бойца Алексей Бандера, и он является действующим сотрудником сил специальных операций Украины. Ранее им был приобретён подержанный автомобиль, который по плану нужно было заминировать и оставить "в нужное время в нужном месте", чтобы ликвидировать Стремоусова и Сальдо.

Информацию подтвердил другой задержанный — сотрудник сил специальных операций Украины, командир разведывательно-диверсионной группы Виталий Ростецкий, который также находился в Херсоне под видом местного жителя. По его словам, деятельность террористической ячейки курировал лично президент Незалежной Владимир Зеленский.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Херсонской области нашли крупный схрон с оружием для диверсантов. Тайник находился в частном заброшенном доме и организован по просьбе сотрудников погранслужбы Украины. Кроме того, в частном доме подруги одного из задержанных российскими силовиками был организован перевалочный пункт членов диверсионно-разведывательной группы.

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Facebook (Соцсеть запрещена на территории РФ) / Владимир Сальдо

Григорий Воронцов
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