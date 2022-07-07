Лукашенко поручил разработать средства связи для военных, учитывая опыт СВО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать надёжные средства связи для военных. При этом необходимо учитывать опыт спецоперации на Украине, подчеркнул он в ходе назначения руководителей на предприятия в системе военно-промышленного комплекса. Об этом пишет БелТА.

"Нам надо очень серьёзное внимание на это обратить. Уже и американцы, и все западники-специалисты говорят, что радиоэлектронная борьба в ходе любой операции — незаменимая вещь. То есть вопрос номер один — так ставится эта проблема по РЭБ", — отметил Лукашенко.

Новый директор компании "Агат — системы управления" Николай Балигатов рассказал президенту, что разработанные на предприятии средства позволяют налаживать устойчивую связь, которой не страшны помехи. Глава республики всё же призвал холдинг проверить их работу и надёжность. Этой необходимости, отметил белорусский лидер, научила российская спецоперация на Украине.