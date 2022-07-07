У россиян в июле может появиться праздничный выходной
В ГД внесён законопроект об объявлении Дня семьи, любви и верности 8 июля нерабочим днём
В Государственную думу внесён законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности, который планируется праздновать 8 июля, нерабочим днём. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
"Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом Российской Федерации общего количества таких дней", — сказано в пояснительной записке к документу.
В проекте подчёркивается, что семья является основой общества и важной социальной единицей, она даёт человеку любовь, поддержку и опору и нужна для полноценного воспитания детей. 8 июля Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями брака, напомнили в документе.
Ожидается, что благодаря появлению нового нерабочего дня россияне смогут провести больше времени с родными и близкими, что будет способствовать укреплению семейных связей и заставит молодёжь "задуматься над тем, как важно сохранить верность и любовь на протяжении всей жизни".
Ранее Лайф писал, что в Госдуме объяснили важность утверждения Дня семьи, любви и верности. По мнению депутата Стенякиной, такой праздник укрепит традиции России.
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