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Опубликовано 7 июля 2022, 16:50

Путин — лидерам фракций Госдумы: Партий у нас много, Родина — одна

Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу после 24 февраля, когда требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. По его словам, все фракции действовали сплочённо: межпартийные разногласия для депутатов, как для настоящих патриотов, в этот сложный период ушли на второй план.

Путин — лидерам фракций Госдумы: Партий у нас много, Родина — одна. Видео © LIFE

"Работали компетентно, в высоком темпе, считаю, что все фракции подтвердили политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидировано и сплочённо, как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые партийные разногласия уходят на второй план, потому что партий у нас много, а Родина — одна", — подчеркнул Путин.

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А ранее Владимир Путин заявил о провальных попытках Запада расколоть российское общество. По словам российского лидера, граждане страны проявляют зрелость, сплочённость, поддержку ВС РФ и усилия, направленные на обеспечение безопасности своей родины и поддержку жителей Донбасса.

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Александр Юнашев
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