Президент России Владимир Путин поблагодарил Госдуму за работу после 24 февраля, когда требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. По его словам, все фракции действовали сплочённо: межпартийные разногласия для депутатов, как для настоящих патриотов, в этот сложный период ушли на второй план.

Путин — лидерам фракций Госдумы: Партий у нас много, Родина — одна. Видео © LIFE

"Работали компетентно, в высоком темпе, считаю, что все фракции подтвердили политическую состоятельность и зрелость, действовали консолидировано и сплочённо, как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые партийные разногласия уходят на второй план, потому что партий у нас много, а Родина — одна", — подчеркнул Путин.