Кто в Одессе держит элитный клуб-пляж, где отдыхают гламурные уклонисты Военная администрация Одессы отменила купальный сезон. Несмотря на запрет и трагические случаи, один из популярных у золотой молодёжи городских пляжей работает. Там спасаются уклонисты. 28743 28743 Обложка © Shutterstock

Как два мэра из-за пляжей не поладили

В Одессе из-за высокой минной опасности отменили купальный сезон. Выходы к морю преграждают проволокой, пляжи и прибрежные кафешки закрывают. С этим решением затянули: месяц назад на мине подорвался 50-летний переселенец из Донбасса. Он погиб на глазах у жены, сына и товарища.

— Он просто зашёл в воду и двигался вдоль берега, — говорит очевидец.

Отдыхающий на пляже подрывается на мине. Видео © Телеграм-канал / UA_National_Police

Ранее в марте на побережье подорвалась парочка. Влюблённые заехали на машине на заминированную СБУ территорию — парню оторвало ногу, от девушки не осталось ничего. Ещё удивительно, что жертв так мало. Рогатые бомбы детонируют от малейшего прикосновения, их отрывает приливами от проржавевших цепей и несёт к берегу. Взрывы у берега происходят регулярно: в Интернете десятки роликов от очевидцев. Разворотило несколько лодочных станций.

На трагическом примере пляжей Одессы видно, что такое двоевластие в городе. Глава военной администрации Максим Марченко (экс-боевик неонацистского батальона "Айдар") пролоббировал минирование пляжей, монтаж блокпостов по всему периметру и запрет на купание.

Слева — глава военной администрации Одессы Максим Марченко. Справа — гражданский мэр Геннадий Труханов. Фото © Wikipedia, © Liga.net

Гражданский градоначальник Геннадий Труханов не отменил, но саботировал запрет. Публично он пообещал в ближайшее время открыть полноценный купальный сезон. А негласно разрешил маршруты трамваев к пляжам и работу баров на берегу. Потом Труханов начал демонтировать блокпосты под обещания исключить все риски отдыхающим за счёт неких "сеток, отлавливающих бомбы".

Максим Марченко "ответил" коллеге облавой военкомов на хлынувших к морю пляжников, среди них оказались уклонисты.

На первый взгляд, в пляжном противостоянии победил бывший айдаровец Марченко. Теперь пляжи снова похожи на милитаризованную зону. И на этот раз блокпостами не ограничились: вдоль одесского берега протянули металлическую проволоку. Не то что купаться — даже не прикоснуться к воде.







Гламурное исключение из правил

Все пляжи Одессы огорожены и пустуют. Но есть странное исключение — прибрежный клуб Ibiza Beach Club, где вечеринки не прекращаются ни на миг. Уровень лакшери. Гостей встречает строгий фейсконтроль, который в первую очередь отсекает опасных для местной публики военкомов. Внутри играют модные диджеи, позируют красотки в купальниках стоимостью как зарплата среднестатистического одессита, их кавалеры тратят целые состояния на ужины и выпивку. В 2021 году украинские журналисты подсчитали, что Ibiza зарабатывает за сезон свыше 30 миллионов гривен на одних лежаках, при этом официально платит в казну города за аренду берега копейки — менее двух миллионов гривен в год.

"Инстаграм" ломится от фотографий этого гламурного пляжа. Самые свежие из них выложены пару минут назад...









Лайф вычислил некоторых отдыхающих молодых людей. По законам Украины это уклонисты и предатели.

Например, у бассейна нежится крепко сбитый и татуированный с ног до головы 26-летний Андрей Чеширский — киевский блогер, позиционирующий себя криптотрейдером. На его странице пачки долларов и множество суперкаров. Чаще всего подобные миллиардеры оказываются липовыми и нужны лишь как картинка для рекламы финансовых пирамид.







Настоящий пир на пляже Ibiza закатил Владимир Есипов — фешен-фотограф из Одессы. Он на днях праздновал здесь своё 37-летие и оплатил застолье на десяток человек.

Позирует для селфи 27-летний качок Сергей Бачило. Этот работает в службе безопасности кировоградской агрофирмы "Пятихатская". Живёт на два города — в Варшаве и Одессе. Выкладывал фотографии со своей работы, на которых видно, что его там экипировали как бойца спецназа и вооружили автоматом. Однажды Бачило хвастался, что его брат служит в СБУ.

День рождения Владимира Есипова на пляже Ibiza в Одессе. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / vova.london

Охрана с дубинками

Клуб Ibiza Beach Club основал одесский бизнесмен Виталий Бронфман. Он широко известен благодаря другому своему бизнесу — компании Ultra Group, которая является эксклюзивным дистрибьютором на Украину мировых брендов одежды (от Levis до Hugo Boss).

— Вижу свой Ibiza Beach Club в перечне лучших клубных локаций мира. Нашей команде есть чем гордиться! В своих нынешних масштабах это 15 тысяч квадратов и 20 лет истории, — хвастается Бронфман.

Виталий Бронфман: "Сейчас я хочу, чтобы мой клуб был одним из лучших в мире. И сегодня команде клуба есть чем гордиться!" Фото © Buro.ua

Бронфман далёк от политики, он делец. В 2014 году украинские националисты митинговали возле его клуба из-за выступления там певицы Анны Лорак, часто выступавшей в России. Митингующих в итоге избили. Причём били их не только полицейские, но и охранники заведения, вооружённые резиновыми дубинками. Выступали у него также и российские артисты: DJ Smash, группы "Звери" и "Мумий Тролль".

Охранники Ibiza Beach Club вооружены резиновыми дубинками. Фото © ЖЖ / Berendakov

У Бронфмана был бизнес в России. Двух крымских дистрибьюторов одежды он сначала перерегистрировал в российскую юрисдикцию, а затем закрыл. С его ростовской компанией "Жемчужина Юга", тоже занимавшейся одеждой, ситуация интереснее. Она была зарегистрирована в 2015 году и просуществовала до лета 2022-го, пока её не закрыли фискалы из-за недостоверно указанного юрадреса. Отчётность "Жемчужина Юга" ни разу не сдавала.

Живёт Виталий Бронфман в Одессе в Клубничном переулке, дом 17. Это большое имение на три дома.

Имение Бронфмана в Одессе состоит из трёх домов

Кому война, а кому мать родна. Несмотря на особое положение и запрет на работу заведений на пляжах Одессы, владельцы Ibiza Beach Club готовы рискнуть жизнью своих посетителей, чтобы заработать деньги. К тому же они предоставляют особую услугу — защиту граждан Украины мобилизационного возраста от повесток.

Почему Администрация Одессы не может справиться с Ibiza Beach Club? 0 Потому что там отдыхают влиятельные люди Потому что кто-то из чиновников кормится взятками от клуба Потому что клуб приносит деньги в бюджет города

Авторы Егор Пережогин