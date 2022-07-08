ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 11:44

ВСУ обстреляли Центр славянской культуры в Донецке

НМ ДНР: Украинские военные обстреляли Центр славянской культуры в Донецке

Украинские силовики обстреляли Центр славянской культуры и школу олимпийского резерва в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в телеграм-канале.

"Зафиксированы повреждения по адресам: ул. Куйбышева, 67 — Центр славянской культуры; ул. Рослого, 79 "А" — школа олимпийского резерва", — говорится в сообщении.

Ленинский район обстреливался с применением артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. В пресс-службе Народной милиции республики рассказали, что прямым попаданием снаряда ВСУ в Центр славянской культуры был разрушен холл учреждения. Пострадавших в результате обстрела нет. Телеграм-канал "ДНР Онлайн" опубликовал последствия обстрела этих двух объектов.

  • Центр славянской культуры в Донецке, который обстреляли ВСУ. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Центр славянской культуры в Донецке, который обстреляли ВСУ. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ Центра славянской культуры в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ школы олимпийского резерва в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ школы олимпийского резерва в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ школы олимпийского резерва в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ школы олимпийского резерва в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
  • Последствия обстрела ВСУ школы олимпийского резерва в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
    Последствия обстрела ВСУ школы олимпийского резерва в Донецке. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Центр славянской культуры в Донецке, который обстреляли ВСУ. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

1 / 10

Ранее стало известно о последствиях обстрела приграничного села в Брянской области. Так, по словам губернатора региона Александра Богомаза, была частично повреждена линия электропередачи.

ВСУ обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области
ВСУ обстреляли приграничное село Некислица в Брянской области
BannerImage

Telegram / ДНР Онлайн

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar