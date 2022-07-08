ВСУ обстреляли Центр славянской культуры в Донецке

Украинские силовики обстреляли Центр славянской культуры и школу олимпийского резерва в Донецке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в телеграм-канале.

"Зафиксированы повреждения по адресам: ул. Куйбышева, 67 — Центр славянской культуры; ул. Рослого, 79 "А" — школа олимпийского резерва", — говорится в сообщении.

Ленинский район обстреливался с применением артиллерийских систем калибра 155 миллиметров. В пресс-службе Народной милиции республики рассказали, что прямым попаданием снаряда ВСУ в Центр славянской культуры был разрушен холл учреждения. Пострадавших в результате обстрела нет. Телеграм-канал "ДНР Онлайн" опубликовал последствия обстрела этих двух объектов.



















