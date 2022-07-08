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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 12:39
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Зеленский приехал на передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области

Президент Незалежной Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте его офиса.

"В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу", — говорится в сообщении.

Украинский лидер пообщался с военными и поблагодарил их за службу. Вместе с тем Зеленский вручил солдатам государственные награды.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна не собирается отдавать свои территории. А вместе с тем он подчеркнул, что не видит иных гарантий безопасности, кроме вступления в НАТО.

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president.gov.ua

Евгения Колесникова
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