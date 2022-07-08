Зеленский приехал на передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области

Президент Незалежной Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте его офиса.

"В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу", — говорится в сообщении.

Украинский лидер пообщался с военными и поблагодарил их за службу. Вместе с тем Зеленский вручил солдатам государственные награды.