Зеленский приехал на передовые позиции украинских войск в Днепропетровской области
Президент Незалежной Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооружённых сил Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте его офиса.
"В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции защитников нашей страны. Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу", — говорится в сообщении.
Украинский лидер пообщался с военными и поблагодарил их за службу. Вместе с тем Зеленский вручил солдатам государственные награды.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна не собирается отдавать свои территории. А вместе с тем он подчеркнул, что не видит иных гарантий безопасности, кроме вступления в НАТО.